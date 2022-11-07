近日大雨造成宜蘭縣三星鄉天山村下湖路野溪下游端的河道土石大量淤積，除派挖土機緊急疏通外，也積極向縣府水資處提報疏濬計畫進行清淤。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

三星鄉長李志鏞指出，因下湖區野溪集水承接整個山區，遂上游土石流大量沖刷，就會造成河道淤積、河床墊高，一勞永逸的方法就是先疏浚、引開水流。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

連日豪雨造成宜蘭縣多處釀災，就地勢而言，三星鄉多為山地，大量河水經由山坡漫流下來，使邊坡滑動、造成河道淤積，其中，以天山村下湖區最為嚴重，往願王寺山路及下湖野溪河道土石淤積及河岸崩塌，遂三星鄉公所建設課與廠商即時搶災、修復受損邊坡；公所同時向宜縣府提報邊坡穩定復建工程及疏濬計畫。

公所指出，豪雨造成天山村往願王寺山路上的邊坡坍滑，遂在滑落處以帆布覆蓋，避免邊坡再次遭風雨侵蝕而擴大災害，藉以保護路基，並沿路巡查零星崩落處清理土石；後續將向縣府提報邊坡穩定復建工程，災害計畫崩塌面積約1600平方公尺，復建經費約528萬元。

另，天山村下湖路的野溪河岸崩塌嚴重，緊急安置5至6個大型消波塊於路基崩塌處，保護路基避免受水流沖刷，並於受災處放置交維設施警示用路人；預計向縣府提報河岸復建工程，計畫護岸修復下湖二號橋到過路板橋160公尺，經費約477萬元。

而近日大雨造成下湖路野溪下游端的河道土石大量淤積，除派挖土機緊急疏通外，也積極向縣府水資處提報疏濬計畫進行清淤，雖水保局與縣府皆已至災區會勘過，但期間豪雨不斷，造成更嚴重的淤積，目前已完成清疏土方量約14300立方公尺，整個災害計畫經費約540萬元。

鄉長李志鏞指出，因下湖區野溪集水承接整個山區，遂上游土石流大量沖刷，就會造成河道淤積、河床墊高，這些水會漫流到各個角落去，故要清疏各個河道，對受損的邊坡進行修復，一勞永逸的方法就是先疏浚、引開水流；雖部分路基掏空，所幸還能正常通行，請用路人需更加注意安全。對此，縣府將依規定盡速審議辦理。