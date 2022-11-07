連日豪雨造成宜蘭縣多處釀災，就地勢而言，三星鄉多為山地，大量河水經由山坡漫流下來，使邊坡滑動、造成河道淤積，其中，以天山村下湖區最為嚴重，往願王寺山路及下湖野溪河道土石淤積及河岸崩塌，遂三星鄉公所建設課與廠商即時搶災、修復受損邊坡；公所同時向宜縣府提報邊坡穩定復建工程及疏濬計畫。
公所指出，豪雨造成天山村往願王寺山路上的邊坡坍滑，遂在滑落處以帆布覆蓋，避免邊坡再次遭風雨侵蝕而擴大災害，藉以保護路基，並沿路巡查零星崩落處清理土石；後續將向縣府提報邊坡穩定復建工程，災害計畫崩塌面積約1600平方公尺，復建經費約528萬元。
另，天山村下湖路的野溪河岸崩塌嚴重，緊急安置5至6個大型消波塊於路基崩塌處，保護路基避免受水流沖刷，並於受災處放置交維設施警示用路人；預計向縣府提報河岸復建工程，計畫護岸修復下湖二號橋到過路板橋160公尺，經費約477萬元。
而近日大雨造成下湖路野溪下游端的河道土石大量淤積，除派挖土機緊急疏通外，也積極向縣府水資處提報疏濬計畫進行清淤，雖水保局與縣府皆已至災區會勘過，但期間豪雨不斷，造成更嚴重的淤積，目前已完成清疏土方量約14300立方公尺，整個災害計畫經費約540萬元。
鄉長李志鏞指出，因下湖區野溪集水承接整個山區，遂上游土石流大量沖刷，就會造成河道淤積、河床墊高，這些水會漫流到各個角落去，故要清疏各個河道，對受損的邊坡進行修復，一勞永逸的方法就是先疏浚、引開水流；雖部分路基掏空，所幸還能正常通行，請用路人需更加注意安全。對此，縣府將依規定盡速審議辦理。
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