在防疫期間，陳科名也號召企業捐贈防疫物資。（陳科名競選辦公室提供）

選戰倒數天數剩下一字頭，所有議員候選人皆卯足全力爭取選民支持，新北市議員陳科名尋求連任，在本屆競爭者眾以及新人輩出的情況下，他今天也再次強調自己本屆任期內面對疫情衝擊，除了對地方原有的服務外，也為民眾防疫付出許多心力，盼能延續選民的支持，更期望民眾早日回歸正常生活。

陳科名表示，2020起全台面臨全球疫情肆虐，在國內疫情爆發初期，民眾面對防疫物資匱乏難求，為了擔心校園孩童的防疫安全，所以號召善心人士共同響應新莊區國中小學含公私幼 6萬瓶防疫酒精，並同時成立愛心快篩互助站，帶頭募集 2000 劑快篩劑，提供需要快篩試劑給民眾。

此外，為了體恤醫療人員的辛苦，陳科名也向新北市政府爭取藥局口罩讀卡機更新補助，更媒合地方企業捐贈耳溫槍及高頂救護車，讓民眾與醫護人員共同面對難關。

今年疫情趨緩，全台準備迎接役後新生活，在今年8月中旬於新莊區西盛環保河濱公園舉辦的「2022 台灣有愛 點亮新莊 YA RUN 嘉年華」公益夜跑活動，是新莊史上第一場超過 3000 名選手的馬拉松路跑活動，陳科名也響應公益，每位跑者每跑1公里，就捐1塊給新北市康復之友協會及財團法人惠光導盲犬教育基金會共同響應健康樂活及公益行善。

陳科名強調，自己身為土生土長的新莊人，能在新莊擔任議員為民眾服務，是民眾給予機會，因此秉持「取之新莊、回饋新莊」的理念，而身為民意代表，能夠響應帶頭協助民眾齊心抗疫更是職責所在，希望能夠讓大家早日回到疫前的正常生活。