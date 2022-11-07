重慶近日獲批大陸第6個海峽兩岸產業合作區，將以一區三園的模式設立，並重點發展電子資訊產業、智慧製造產業和生物科技及農業食品產業等領域。官方稱，將把該區建設成為「台資西移」的重要承接點；此舉有助於渝台經濟社會融合發展，也有利於西部大開發。

大陸先前已在廣西、湖北、四川、江西和湖南設立5個海峽兩岸產業合作區。據中共中央宣傳部今年9月指出，截至去年，5個海峽兩岸產業合作區共有台資項目350多個，總投資額超過1000億元人民幣。

央視新聞報導，近日，經大陸國務院台辦、國家發展改革委、工信部、商務部共同批覆，重慶成功獲批第6個海峽兩岸產業合作區。以一區三園的模式，選取重慶高新區產業園（西永微電園、金鳳電子信息產業園），涪陵區產業園（涪陵高新技術產業開發區），永川區產業園（永川高新區鳳凰湖產業園）設立為重慶海峽兩岸產業合作區。

據報導，重慶市將不斷完善政策措施，從加大招商引資力度、促進創新合作、培育壯大企業主體、加強企業用地保障、完善金融支撐體系、優化營商環境等方面持續給予支持，將重慶海峽兩岸產業合作區建設成為「台資西移」的重要承接點、台資企業在西部的重要集聚地、全大陸對台經貿交流合作的重要示範平台。

報導稱，在重慶設立海峽兩岸產業合作區，將有利於渝台經濟社會融合發展，促進兩地產業合作、人員交流、社會融合；有利於引導台商台企參與重慶市經濟社會建設，吸引台灣優質產業、核心科技和精英人才到重慶市發展；有利於進一步創新渝台經貿交流合作模式，整合兩岸經濟資源，發揮彼此產業優勢，建立互惠合作機制；有利於西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等重大國家戰略在重慶落地見效，加快重慶市內陸開放高地建設。

台灣一直是重慶市重要的經貿合作夥伴。截至目前，重慶累計批准設立台資企業總數超過2000家，實際使用台資27.8億美元，主要涉及製造業、房地產業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業。