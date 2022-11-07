基隆市文化局表示，經文化部核定，未來將在遺址範圍內建立解說中心，預計2023年開工、2025年完工，現正展開試掘工作，即起暫停現場參觀。（基隆市政府提供）

基隆和平島「西班牙諸聖教堂考古遺址」首度於城市博覽會亮相後，吸引大批旅客到場參觀，基隆市文化局表示，經文化部核定，未來將在遺址範圍內建立解說中心，預計2023年開工、2025年完工，現正展開試掘工作，即起暫停現場參觀，僅受理有限場次之預約參觀，明年將全面暫停開放。

文化局長陳靜萍指出，和平島諸聖教堂考古遺址2011年先由專家發掘，2019年由基隆市政府與文化局執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」進行大規模研究，考古發掘過程於於現場發現1626年興建之西班牙諸聖修道院遺構，並發現自史前歷經荷西、清治、日治、戰後至今多時期文化層及文物，考古成績豐碩。

陳靜萍說，為加強保護遺址本體及推廣本市考古成果，並讓民眾了解在地歷史及考古知識，文化局獲文化部核定「和平島B考古遺址」解說中心工程，將要建立基隆第一個考古教育基地與和平島地區文化觀光地標，預計於2023年開始興建，2025年完工。

文化資產科長郭麗雅近一步指出，由於考古遺址範圍內之工程必須遵守文資法相關規範，不可損及考古遺址之珍貴價值，因此解說中心以不傷及基地及落柱最少之工法來設計。必須落柱之位置則委託國立清華大學人類學研究所進行試掘，試掘結果供施工單後續參考。清大已於10月開始試掘作業，試掘完畢後將由施工單位接手進行工程。

郭麗雅指出，考量試掘工作緊鑼密鼓進行中，諸聖教堂考古遺址除市府特定活動外，改為每月受理4場政府機關或學校預約導覽；每月受理1場社福機構、里鄰團體或社區組織之預約導覽，10人以上便可預約，每場參觀上限為30人，開工後將停止開放。

文化局指出，有意預約之機關團體，歡迎至文化局官方網站（https://reurl.cc/zrW8R6）下載「基隆市定考古遺址和平島B考古遺址團體預約參觀導覽申請須知」填寫並預約。