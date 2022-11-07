新北市警方近日在淡水、中壢陸續偵破國人求職被騙，被形容是「台版柬埔寨」案件，蔡英文總統卻被質疑連日跑選舉行程，臉書也都是選舉相關，對這起慘絕人寰的治安事件隻字不提，被在野黨批評「視而不見」。刑事局今天以新聞稿說明，總統府辦公室在第一時間獲悉後，就予以關注，特別指示從嚴究辦。

此外，刑事局也強調，行政院長蘇貞昌除勉勵警察同仁辛勞外，並指示要溯源刨根，蒐證完整，以利法官羈押，且由警政署長黃明昭到新北市警局坐陣指揮，從源頭打擊並擴大偵辦，防範有民眾再被害，並全力協助被害人後續醫療、安置事宜。同時，內政部長徐國勇也對本案全程掌握案件偵辦進度。

刑事局指出，已規劃全國警方自6日起執行「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，強力掃蕩不法詐欺集團及黑幫犯罪，溯源追查幕後黑手。

刑事局說，本案除由總統府及行政院第一時間指示處置重點外，並由內政部及警政署秉持「即刻救援1個都不能少、專案掃蕩1個都不放過」偵防作為，絕非視而不見。

對於民代與媒體的關心與提醒，刑事局強調都會參考納入打擊犯罪的趨勢分析，全力壓制詐欺犯罪，維繫社會治安網絡。