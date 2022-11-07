隨著疫情趨緩，交通部觀光局下半年度實施「悠遊國旅補助方案」，在台東縣政府與旅宿業者積極推動下，共申請到2.25億元補助預算，全縣1048家旅宿業者參與，數量為全國第3。台東縣政府表示，目前加碼的1000萬旅宿補助目前仍有額度，歡迎大家把握機會。

交通及觀光發展處表示，這次「悠遊國旅補助方案」將可帶動超過50萬人至台東旅遊，以每人平均停留2晚、平均日花費約2500元，預估帶來超過25億經濟效益。

台東縣府在918強震後接續悠遊國旅補助，再加碼1000萬補助，振興震後觀光，於平日入住，每房補助500元，在地旅宿業者也聯合響應推出優惠方案，各項優惠折扣總額近億元，且將延續至年底，目前補助仍有額度可申請，想來臺東旅遊的民眾把握住房優惠的最後機會。

交觀處長余明勳說，台東縣在今年年末前還有各種類型的精彩活動，可以來趟藝文之旅感受藝術能量、或是鐵馬輕旅行欣賞台東秋季美麗的層層稻浪，無論是家族旅遊、親子旅行，或是來趟說走就走的自由行都非常適合，歡迎大家把握縣府加碼1000萬補助的機會，來場「東漂」慢活之旅。