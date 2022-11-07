GU X Pokémon寶可夢男裝重磅寬版休閒上衣，890元。（GU提供）

The North Face女款綠色防水透氣多口袋衝鋒衣，標榜防水抗寒，可調節連帽為頭部提供溫暖，19800元，搭優惠可折最高1500元。（摘自The North Face官網）

小資族期待的雙11即將到來，不少人都打算靠這檔期清空購物車，日本服飾品牌GU即起至13日於GU網路商店及全台實體店舖推優惠，多款秋冬熱門單品都有超值價，最低190元起；戶外機能品牌The North Face也有全館5折起促銷，滿額還送露營折疊箱。

GU今年秋冬攜手高人氣的Pokémon寶可夢、PlayStation™、奇奇與蒂蒂打造全新聯名系列，將於「11.11狂歡節」接力登場。除了冬季單品超值優惠、話題新品以外，更限時推出LINE Pay結帳滿額11％回饋、滿額抽單筆免費回饋、店舖取貨好禮等好康。

GU與Pokémon寶可夢合作系列，女裝以萌感十足的波加曼及謎擬Q為主要設計，推出短版上衣、高領針織衫及柔軟蓬鬆的居家服；男裝則有冬季最保暖的多款重磅寬版休閒衣、細針織衫，更有內褲、家居鞋等。最近氣溫驟降，是時候為自己增添時尚又保暖的單品，GU「11.11狂歡節」精選多款必收單品，網路商店與全台店舖同步推出限時折扣，冬天最百搭的「SWEAT大學T／帽T系列」有多種材質、版型、顏色選擇，指定款單品於限定活動期間最低390元起。

另11日起限時3天，GU「女裝麥爾登針織西裝大衣」、「男裝防風登山連帽外套」、「男裝圓弧領大衣」等精選大衣，網路商店獨家推出指定款1111元優惠價，最高現省近900元；而今年秋冬最受台灣女生喜愛的「雙口袋短版開襟外套」，網路商店獨家祭出首次限時折扣價690元。

The North Face雙11活動則有全館5折起活動，線上獨家優惠組合價，最低2911元即可購得品牌最熱銷的單品，此外滿6000送600，再贈網路獨家色露營折疊箱。保暖又防水的「女款綠色防水透氣多口袋衝鋒衣」等，最高現折1500元。