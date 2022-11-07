十月份受到中國十一長假與PC需求與消費性產品疲弱，致使致伸（4915）整體營收呈現年減，但是整體視覺影像產品方面，汽車電子（car ADAS）與B2B相關應用相機持續維持高成長動能。商用設備如印表機因後疫情與新案，需求回復強勁。整體聲學營收乃因專業聲學比重進一步拉高，而抵銷消費聲學產品需求疲弱，十月仍呈現持平的年成長率。

雖然十月份整體營收年減，因產品組合優化、毛利提升、新台幣貶值等有利因素，十月單月獲利年成長率將有望高於前三季年成長率。

致伸十月份合併營收為新台幣62.6億元，較2021年同期的68.8億元年減9%，較2022年九月份的75.3億元月減16.9%。致伸科技2022 年前十個月合併營收為新台幣667.7億元，較去年同期的581.5億元，年增14.8%。

致伸預期第四季度營收將呈現年持平而呈現季減。但因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，第四季度獲利將呈現年成長。智慧物聯方面，如安全監控與智慧家庭等新產品，也將陸續推出新案而有較顯著的貢獻。2022年第四季度因新事業群（車電與工業物聯方面）營收的成長，也將能抵銷消費等疲弱的需求， 致伸致力於強化獲利成長動能。預期2022年因產品組合優化，獲利率提高，全年獲利年增率將有望高於營收年增率。

致伸前三季營業收入605.2億元，稅前淨利28.4億元，淨利22.4億元，歸屬於母公司淨利21.4億元，每股盈餘4.77元（年增19%）。第三季度資訊產品占致伸總收入的42%，其次是智慧生活產品（33%）和車電/工業互聯網（AIoT）等相關產品（25%）。