民進黨新竹市長候選人沈慧虹「光榮掃街」名人接力來相挺！「慧虹好朋友」立委林靜儀7日傍晚帶著粽子與台中名產東泉辣椒醬來力挺沈慧虹，並與光榮車隊在竹市街頭高喊「包中、一定要贏！」。

沈慧虹今天傍晚在立委林靜儀、市議員候選人陳建名、劉康彥、施乃如、鄭美娟、劉彥伶、楊玲宜、林盈徹的陪同下，站上光榮車隊一同掃街拜票。

林靜儀表示，她特別掛心沈慧虹，因為他是很優秀的女性工作者，在她身上看見女性堅毅又柔軟的特質，尤其關注弱勢、社福，「新竹市值得擁有好市長，而唯一人選就是沈慧虹」。

針對高虹安接連爆出助理費爭議，同為立委的林靜儀表示，立院是國家最高民意機構，立委在法令方面一定要了解，她認為高虹安一直是個社會歷練不足的女孩子，可能在資策會、長大過程認為自己很優秀，但不是每個優秀的人都有她這樣的機運，她不該忘記自己要參選的是縣市首長，城市中有許多跟她不同的人，她的心應該要更柔軟。

林靜儀強調，在爆出來的相關爭議中，越來越多資料顯示高虹安對法律不知、不理解、非常輕忽，不只選舉選不太下去，不論是資策會爭議或現在辦公室助理費爭議，她都應該要更誠實面對。

沈慧虹指出，林靜儀知道她愛吃辣，特別帶來台中名產「東泉辣椒醬」，是很暖心的禮物。這瓶辣椒醬也像林靜儀的個性，嗆辣不服輸，今年1月靜儀成功翻轉地方舊勢力，當選台中立委，也證明會做事、有專業，才能得到選民的肯定。

而沈慧虹車掃合體林靜儀，許多民眾提早掌握掃街路線，特地在街角等候，用力展現自己的支持，除了伸直手臂高高比出5光榮手勢，更有民眾準備好應援手板，高舉想對沈慧虹、林靜儀說的話。

沈慧虹說，未來還會有立委林昶佐、前部長鄭麗君、前副總統陳建仁，都會到新竹來力挺，感謝過去每位來到新竹幫忙站台的好朋友，也相信所有善良的力量都願意一起加油，讓台灣、讓城市都變得更好，她會更努力、更用力讓市民認識、了解其政見政策，讓選民選擇城市的幸福跟願景。