被俄羅斯占領的烏克蘭南部赫松市官員說，經歷一波空襲且赫松州內一座重要水壩也毀損後，赫松市今天斷水斷電。赫松市在俄軍2月入侵烏國幾天後就淪陷，這是當地首次發生停電。

法新社報導，莫斯科當局扶植的政府在通訊軟體Telegram上表示：「在赫松（Kherson）與州內其他地區，目前暫時停止供電和供水。」

親俄政府並表示，這是「烏克蘭方面籌劃攻擊貝里斯拉夫（Berislav）-卡科夫卡（Kakhovka）公路所導致，有3個高壓電線桿受損」，能源專家正努力「迅速」解決問題，民眾應「保持冷靜」。

但烏克蘭赫松州政府首長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）把停電歸咎於俄羅斯。

他說，貝里斯拉夫市長達1.5公里左右的電線被毀，由於「受損範圍相當廣」，電力完全中斷。

亞努什維奇在Telegram平台寫道：「貝里斯拉夫市可能在徹底擺脫占領前，都不會恢復照明。現在不可能立刻修復電線，既沒有專業人員、設備，而且俄國侵略者不會允許修復。」

在斷電消息公布前，赫松州的卡科夫卡水壩剛傳出因烏克蘭空襲「受損」。但烏克蘭近幾週也曾警告，俄軍有意炸毀這座戰略性設施來淹沒土地。