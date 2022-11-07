文化局7日在石角國小舉辦公共藝術美感扎根教育成果發表。（台中市文化局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市公共藝術遍及山海屯城區，但多數作品仍集中在市區，為推動藝術平權，文化局7日在東勢區石角國小舉辦公共藝術美感扎根教育成果發表，藝術家呂沐芢與師生共同創作「豐盛之樹」，一起回憶東勢林業過往風華與豐富自然生態。

文化局副局長曾能汀表示，為推動藝術平權，去年開始前進海線大安區及外埔區二所國小，辦理臨時性公共藝術作品設置及工作坊，獲師生熱烈迴響，今年第一場公共藝術美感扎根教育成果發表，選擇在東勢區石角國小舉辦，希望將公共藝術教育資源推廣至山區校園。

東海大學美術系副教授張惠蘭擔任策展人，她表示，今年以「與自然共好」為策展主軸，活動以石角國小的特色課程主題「化石」發想，辦理「磊石為美」藝術工作坊，創作過程中，看見學生豐富創造力和想像力。

此外，藝術家呂沐芢創作臨時性公共藝術「豐盛之樹」，作品取材自製材廠回收的木料，以積木構成一幅天空與樹木的畫面，除回應過去在地產業風華歷史，也象徵東勢多彩多姿生態系統和豐盛生命力，即日起至11月30日展出。

石角國小校長李明昌指出，作品設置後學生每次經過都會駐足欣賞，讓原本空白牆面充滿生命力。另「磊石為美」工作坊也讓師生對石頭藝術創作產生極大興趣，未來學校課程將會繼續深化推廣。