黃宗仁說，請大家不要給基層同仁額外的負擔跟誤解，也不要給他們難堪，打擊員警士氣。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍競總今開記者會時有3名便衣員警出現在會場，林佳龍痛批，新北市警民比已經是六都最高，還讓警察去做刺探選情的工作，造成基層警察不僅無法做好核心業務，甚至過勞。對此侯友宜說，警察在選舉的治安維護，全力以赴，保持行政中立。

侯友宜針對林佳龍批評，簡短回應「警察在選舉的治安維護，全力以赴，保持行政中立，謝謝」，新北市警察局長黃宗仁則說，今天林佳龍競辦的記者會，是公開的要讓社會大眾知道，沒有什麼祕密。

黃宗仁說，警察在這段時間要負責所有治安安全，包括候選人和所有的選舉活動，包括所有社會大眾的交通順暢，所以會提前了解相關的情形，來做適當的維護準備，警察絕對不會涉入政黨，不會涉入選舉，都是保持行政中立，所有的員警平常維持治安已經非常辛勞，選舉期間更要維持選舉活動的順暢、安全這個重責大任，請大家不要給基層同仁額外的負擔跟誤解，也不要給他們難堪，打擊員警士氣。