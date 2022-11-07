士林地檢署偵辦求職詐騙凌虐案，10月2日接獲新北市警通報，截至7日已經發動5波搜索，共計24名涉案人，救出58人遭受囚禁、虐待被害人，3名被害人死亡，其中主嫌35歲陳樺韋，綽號「茶董」，6日裁准羈押禁見，另外，淡水據點主嫌周政儀、中壢據點張家豪共14人遭羈押，現有茶董左右手曾男，棄屍的謝男等3人，檢方正訊問中。

檢警調查，2日先接獲呂嫌等人在淡水某處，以月薪20萬作為誘因，吸引求職者上門，並搜刮求職者身上財物，以手銬、束帶控制行動，將26人囚禁在屋內，隔天在中壢據點救出32人，發現兩據點同屬一個詐騙集團，囚禁、凌虐求職者，導致38歲黃男墜樓身亡，35歲黃女、57歲林男因不堪虐待身亡，分別遭棄屍在南投、桃園龜山山區。

檢警第一波在淡水據點查獲8人（6人遭羈押、1人5萬元交保、1少年責付家長），桃園據點則查獲8人（7人遭羈押、1少年責付），第3波查獲主嫌陳樺韋，他將不法犯行全推給呂、張2人，但法官並不採信，裁定羈押禁見。

警方後續根據中壢據點的大樓監視器，鎖定幫忙運送屍體到龜山棄屍的31歲葉男、30歲邱男，30歲周男，除周男檢方複訊後請回，檢方第4波依遺棄屍體罪聲押葉、邱2人獲准。

7日檢警再一波拘提，包括蔡姓涉案人，以及20歲曾男是茶董左右手、35歲幫助棄屍的謝男、黃姓少年4人到案，檢察官現仍在訊問中。

檢警統計共計5波掃蕩，共有24人涉案，被告年齡介於15歲到42歲之間，大多是同儕團體介紹加入詐欺集團，淡水、中壢兩據點成員兩地移動，檢警仍在調查分工。另外，南投發現遺體，士林地檢署檢察官訂於8日會同法醫進行解剖。