歲末關懷弱勢，台中市政府去年與信望愛基金會等團體推動「攜手愛無限」計畫，協助7千個弱勢家庭、每戶1千元禮券，今年擴大辦理，將增加至1萬戶，市長盧秀燕7日出席活動啟動儀式時感謝宗教團體的協助，不只在歲末、更透過據點方式照顧弱勢，希望達到拋磚引玉的效果，讓更多人響應。

盧秀燕7日持續穿上中信兄弟球衣跑行程，她說，原本是5日職棒總冠軍賽開打時，想說開場幾天穿一下，藉以號召大家一起集氣，結果中信兄弟連贏2場賽事，有網友敲碗要她穿到總冠軍賽結束，只要是可以為城市、為中信兄弟隊加油，她願意穿到中信兄弟蟬聯二連霸為止。

社會局表示，台中市去年與信望愛永續基金會、基督教文化交流協會共同舉辦「2022攜手愛無限」計畫，該計畫在歲末時，針對全市7千戶弱勢家庭提供每戶1千元禮券協助，其中信望愛永續基金會捐贈500元、基督教文化交流協會邀請教友捐贈500元，獲得廣大迴響。

盧秀燕說，近來因選舉，許多人忽略了時節又到了歲末年終，大家應該給弱勢民眾更多關懷與幫忙，市府透過3方合作的方式，籌資協助弱勢戶，成效良好，今年擴大至1萬戶；信望愛集基督教文化協會不只在歲末關懷弱勢，平時也藉由開設老人或身心障礙等關懷據點的方式照顧許多需要幫助的人。

社會局強調，宗教團體是政府推動福利服務最堅實有力的夥伴，市府與宗教團體分別在社區照顧關懷據點、兒少課後照顧據點、脫貧方案和食物銀行等方面合作，提供福利服務，這次推動的「攜手愛無限」計畫將於11月中到12月底發放。