聯強(2347)周一召開法說會，聯強庫存第四季可望會有相當良好改善，明年第二季更有望恢復正常狀況。法人認為，展望第四季營收，季增維持成長、但年比會有衰退，本業獲利第四季會比第三季好。全年度維持業績預估，可望會有個位數中值成長。

聯強去化庫存造成毛利下滑，單季毛利率降至今年首次低於4%以下；費用也有大幅提升，通膨、7月薪資調整、貨運等運籌費用均推升營運成本。聯強第三季稅後淨利為83.6億元，仍創下單季歷史新高紀錄，主要因海外合資事業表現亮眼，以及因轉投資之會計處理改變，依IFRS國際會計準則規定認列一筆一次性評價利益。第三季每股盈餘5.01元，也是單季的歷史新高，相較去年同期的5.00元微幅成長，與第二季的1.43元更是翻倍增加。

聯強庫存狀況，第三季庫存金額，仍比第二季較高，主要是因為長天期庫存而提列庫存，第三季也有1.8億元庫存提列，但10月底庫存已經有往下降，第四季可望會有相當良好改善，第三季庫存提列可望迴轉，助於業績。而現有部分庫存有些不是多出來庫存，而是等其他貨到齊，目前交期也持續縮短中，都有助銷售，且將現有庫存去化。第四季底庫存金額，可望會比第三季下降約50億元，明年第二季庫存可望恢復正常。而上述提及缺貨部分，商用市場主要是網路產品，如高檔網路交換器、無線產品、資安產品等會有一些短缺。以整個供應鏈，應該料況部分已逐步沒有短缺狀況，接下來應該會比較是生產問題。

聯強10月營收，大陸與香港區塊分別大幅成長29%與23%，其中香港更達到同期新高，反映出光棍節提前拉貨效應，然紐澳與台灣小幅下滑。聯強提到，明年成熟開發國家在消費性產品下滑是較大，開發中國家則並沒有這麼大衰退甚至可達成長幅度，是可樂觀現象，如印尼、越南、印度等後續看法正向發展，紐澳、台灣、泰國則較容易受總經影響，而大陸地區反而樂觀，因為明年封控環境可望逐步鬆綁，拉動銷售亦樂觀看待。

第四季整季看法，法人認為，季增維持成長、但年比會有衰退，本業獲利第四季會比第三季好。全年度維持業績預估，可望會有個位數中值成長。獲利方面 第四季毛利率，維持第二、三季成長，因去年毛利率好表現導致基期高。而明年方面，明年挑戰最大還是落在上半年，下半年應該會比較明朗，變動性應該會減緩，明年業績預估會維持今年、甚至小幅成長，明年四大業務，評估還是半導體、商用為主力，最不穩定仍是消費性，其中半導體中車用產業如火如荼，大家都相對看好。不過商用成長幅度相當大，後續這領域可望仍有成長空間，看好持續增溫，聯強也會持續擴大此領域業務，以及強化代理商品、商用技術服務，

美國對大陸的晶片禁令，聯強也表示，禁令是針對高檔晶片、AI相關等，對聯強產品影響不大。