IC設計服務廠創意（3443）7日公告10月合併營收24.23億元，創下單月營收歷史新高。創意第四季委託設計（NRE）接案明顯增加，特殊應用晶片（ASIC）因晶圓代工產能增加而放量，法人預估季度營收將季增2成並續創歷史新高。

創意公告10月合併營收月增15.0％達24.23億元，較去年同期成長41.6％。其中，ASIC營收月減9.2％達15.93億元，但較去年同期成長70.0％；NRE營收月增近1.9倍達7.85億元，與去年同期相較成長1.9％。累計前十個月合併營收183.80億元，與去年同期相較成長54.3％優於預期。

創意預期第四季NRE業績貢獻將較上季呈現倍數成長，ASIC量產業績亦會較上季成長個位數百分比，而且晶圓代工廠能給予更多7奈米等先進製程產能。法人推估創意第四季營收將較上季成長逾二成，毛利率及營業利益率表現也會優於第三季。創意不評論法人預估財務數字。