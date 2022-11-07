Lexus大改款RX預售開跑 4動力、10車型 預接單價自248萬元起

Lexus旗下眾所矚目的第五代RX系列自6月全球首發後，引起媒體與消費者之高度關注，9月底，Lexus總代理和泰汽車於全台首發展出全新大改款RX 350，今日（7日）正式公佈全新RX系列車型編成並開放接單，共有4 種動力、10個車型選擇，預接單價自248萬元起。

和泰汽車表示，全新RX系列導入多項先進科技，繼去年大改款NX導入並揭開品牌電能新篇章後，RX接棒持續引領品牌開創全新世代導入3款Electrified電動化動力系統，其中更包含RX歷代以來最強動力的500h車型，其搭載全新開發之2.4L渦輪油電複合動力與DIRECT 4電子式四輪傳動系統，透過強悍的性能與卓越的操駕表現，讓消費者感受全新品牌Electrified電動化魅力，而RX 500h將與首度導入RX車系之450h+插電式油電複合動力，以及350h油電複合動力，為RX構築最完整的Electrified電動化動力陣容。

此外，唯一的汽油動力RX 350搭載2.4L渦輪引擎，藉渦輪帶來的強勁爆發力，同時又兼具牌照稅費的優勢，完美結合全新RX的動感外觀，詮釋RX跑旅調性。相信本次改款所具備的各式動力編成，將可滿足廣大車主的各式需求。

Lexus RX車系外觀設定上，採用全新設計語彙Spindle Body紡錘型立體車身設計，並受惠於GA-K平台，全新RX車身之寬度增加2.5公分，高度則降低1.5公分，使得車身造型比例更添跑格感。而車長雖維持不變，但軸距增加6公分，創造更寬敞舒適的車室空間。車身造型除延續新的Lexus家族設計語彙，包含貫穿式LED尾燈，以及由”L E X U S”字母排列而成之車尾銘板。

RX車內則採TAZUNA全環繞駕駛座艙概念設計，以駕駛導向來精心安排整體座艙鋪陳。（和泰汽車提供）

RX更是第一款導入Spindle Body紡錘型立體車身設計的量產車款，打破原有之紡錘式水箱護罩外框藩籬，將經典之紡錘造型，更加融入前保險桿與引擎蓋立體線條，搭配全新19吋及21吋鋁圈，呈現未來感與運動豪華兼具的視覺風貌。車內則採TAZUNA全環繞駕駛座艙概念設計，透過整合多功能方向盤、儀表板、抬頭顯示器、中控螢幕及常用操作按鈕，以駕駛導向來精心安排整體座艙鋪陳，讓駕駛在視線移動降到最低的情況下，輕鬆操作各項功能，使每位車主更能專注於駕馭車輛與享受操控樂趣。

RX車內則採TAZUNA全環繞駕駛座艙概念設計，以駕駛導向來精心安排整體座艙鋪陳，安全配備升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，較前代新增多項功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助，以及速限標誌辨識等，並優化DRCC/LDA/LTA車速控制及車道變換/維持輔助邏輯，提供車主更安心自然的駕馭體驗。此外，全車系標配SEA安全離座輔助，結合E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統，降低下車時遭後方來車碰撞的風險。

全新RX將提供RX 500h F SPORT Performance版、RX 450h+旗艦版、RX 450h+豪華版、RX 350h 旗艦版、RX 350h頂級版、RX 350h豪華版、RX 350 F SPORT版、RX 350旗艦版、RX 350頂級版、RX 350豪華版，預接單價分別為370、365、325、310、282、260、298、298、270、248萬元。