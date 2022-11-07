「陳時中照片顯露三個問題，第三個問題最嚴重！」針對民進黨台北市長候選人陳時中對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩照片流出引發熱議，新黨台北市議員侯漢廷指出，陳時中不知道道德的底線，分不清該做與不該做，更顯示死不認錯的個性，團隊一再硬拗、扯抹黑攻擊。他更質疑照片是記者所拍，為何沒有刊登？受到誰施壓逼得記者只能憤而丟出？痛批公權力介入媒體是比陳時中摟摟抱抱更可惡的事情。

「第一，陳時中不是個適格的政治人物，分不清該做與不該做。」侯漢廷今(7日)在臉書發文直批，10月6日，台灣57例新冠亡故，前指揮官酒酣耳熱，選戰當前毫無顧忌、就如同拍廁所偷窺一樣，他根本不知道道德的底線。

第二，顯示死不認錯的個性，老實說一句喝醉了做出不良示範云云，說不定能大事化小，然陳時中團隊卻一再硬拗、扯抹黑攻擊，難道是蔣萬安逼你喝酒牽手？如果是蔣萬安對著人妻相同舉動，綠營難道會放過？

「第三，照片是記者所拍，為何沒有刊登？受到了誰的施壓？」侯漢廷痛批，民進黨聲稱尊重媒體、言論自由，最後卻強力壓下，逼得記者只能憤而丟出，公權力介入媒體，是比陳時中摟摟抱抱更可惡的事情！

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