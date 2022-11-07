雄女校長鄭文儀（右起）、中山大學物理系教授黃旭明與雄女家長會長紀乃翰合影。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學物理系科普團隊5日首次前進女校，應邀至高雄女中校慶設攤，展示簡易版磁浮列車和電聯車，向女學生解說「高溫超導體的抗磁效應」與「電流磁效應」2大科學原理，團隊盼趣味科普實驗能提升學生科學素養，帶動高中女學生對科學探究的熱忱。

中山大學黃旭明科普團隊系列科普活動自2019年起舉辦，曾赴中山國小、內惟國小和高雄師大附中等校演示科學實驗，從小班教學至全校性展示，至今年已累計舉行13場科普活動，師生近1萬8000人次參與。

團隊表示，「高溫超導體的抗磁效應」是釔鋇銅氧在攝氏零下180度會產生超導現象產生抗磁性，將磁鐵放在超導體上方，會因排斥的磁力懸浮空中，與磁浮列車的原理相同。團隊利用攝氏零下200度的液態氮來冷卻，達到將列車推進的效果。

「電流磁效應」操作原理是將強力磁鐵連接乾電池，利用電流產生N與S極的磁性引力和推力，導引到銅線線圈形成通路，電池列車就能在線圈中不停穿梭。透過銅線圈、強力磁鐵、乾電池等簡易物品，就可做出全世界最簡單的電聯車。

中山大學物理系教授黃旭明表示，期望能藉由一些趣味和生活化的科普演示活動來引起女性學生對於科學的熱忱，讓學生能在高中時期提早發掘興趣並進行學習規劃，加入科學領域行列

高雄女中校長鄭文儀表示，近年教育部與國科會（前身為科技部）大力推展女性科學家活動，對於高中女生科學基礎增能與興趣提升，已經有顯著成效，雄女學生選擇自然組課程人數超過半數，升學進路也選擇理工資訊醫農等大學科系。女科學家的教育活動，從科學實驗操作到趣味科普實作，都能帶動高中女學生對科學探究的熱忱，突破性別刻板侷限，建立自信與勇氣。