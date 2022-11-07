民進黨新北市長候選人林佳龍辦公室今(7)日舉行記者會，指控新北市府拒絕出借板橋第一運動場前廣場，然而希望改辦在區運路也遭板橋區公所已讀不回，痛批市府黑箱；雖然板橋區公所澄清，考慮周邊交通、救護動線，沒有允准區運路路權，但林佳龍痛批新北市長侯友宜球員兼裁判、黑箱作業，強調會堅持在板橋第一運動場前廣場、區運路二選一舉行選前之夜。

林佳龍表示，侯友宜球員兼裁判、黑箱作業，不讓他們申請想要的地方，而且在還沒開始登記的時候，侯就用私人名義把板橋第一運動場前廣場偷偷借走，這個很不公平，現在完全不公開資料，議員、黨團要申請資料通通不給，不給就是不給。

他指出，即便用私人去申請用到第一運動場前廣場，我們可以讓給你，但連不會互相干擾的區運路要申請，竟然也不行，「你要在兩個地方都辦活動嗎？可不可以一個讓給我們？」，市政府不只要公平辦這個選舉，也應該要幫忙每一個候選人場地取得最好的場地，讓選民有知的權利，這2件事情是互相連結在一起的。

林佳龍說，結果新北市長被搞成行政獨裁，恩恩案、新北市衛生局女職員被性侵導致跳樓大家有目共睹，「新北市民有安居樂業嗎？」，不要再造成這麼多新北市民悲情；他也強調，場地問題會據理力爭到底，侯市長請在2個場地選一個，另外一個讓給我們來辦選前之夜，不然的話還是堅持會在2個場地選一個來辦。

針對板橋區公所回應稱是因為梨泰院踩踏事件，怕動線重疊所以區運路沒有同意，林佳龍則痛批「亂扯一通」，強調他們可以透過各種方式維護整個動線，「梨泰院才剛發生耶，我們多久之前就申請？」不能夠隨便找個理由，剝奪他們辦選前之夜。