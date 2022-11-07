YouTuber「Gino勁宥」莊凱博2020年酒後性侵同公司的女實況主小美（化名），女方為顧及工作室和諧相約商談，不料莊男再次強暴性交得逞，女方報警提告，莊男辯稱是他未答應交往對方才提告，法官一二審依強制性交罪判刑4年10月，日前Gino勁宥與網紅Toyz一同直播，兩人直播討論案情，引來曾指控Gino勁宥侵犯的女網紅現場call in對峙。

Toyz昨（6）日在YouTube頻道直播，他表示：「雖然Gino勁宥已經是被三審定讞，但是我找他來最主要的原因，是我完全搞不懂為什麼會是這個走向，也就是女方在還沒提告之前，就已經向Gino勁宥提和解，但是最終都沒有和解」，讓Toyz覺得是否Gino勁宥沒覺得自己是性侵犯。

Gino勁宥透露每天都在想這件事情，坦言本來對案子充滿希望，到後來產生動搖，最後希望被毀滅，預計今年要入獄。他表示曾想過出來講，但怕自己這樣會影響司法判決所以選擇沉默，認為司法會還他清白，且女方沒有拒絕，兩人相處都很曖昧，自認沒有性侵。

曾指控Gino勁宥侵犯的網紅四月桐打進節目辯論，直指自己與Gino勁宥沒有曖昧，旁邊的Gino勁宥聽了直搖頭，四月桐事後發文：「我發誓沒有說謊！我被GINO用手指侵犯！我完全根本沒喜歡過這個人！但是他強脫了我的褲子，用手指強硬插進去」。

兩人結束對峙後，Toyz以監獄前輩之姿傳授Gino勁宥該注意的事項，當場煮了白粥加泡麵，另一個是科學麵加肉鬆的點心，Gino勁宥還問Toyz監獄中「可以看YouTube嗎？」、「都不能滑手機嗎？」等問題，讓Toyz忍不住笑了，安慰：「你哭著也要面對、笑著也笑面對」。

（來源／Toyz youtube）

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