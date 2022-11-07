好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）今年在離婚官司中，曾出庭指控前妻安柏赫德（Amber Heard）吵架時會在他的床上大便，當時安柏赫德雖強調是小狗拉的，名聲仍受損，最終強尼戴普勝訴，安柏赫德將面臨1035萬美元（約新台幣3億元）的賠償金。想不到她近日疑又出包，被一名YouTuber公開路邊排便的照片，引起熱議。

擁有23.9萬粉絲的外國YouTuber「Joseph Morris」，近日拍片揭露安柏赫德的醜聞，表示收到一名自稱安柏赫德鄰居的來信，抱怨她搬進西班牙的某豪宅區後，常常帶朋友回家喝酒、開派對，又不懂得克制音量，附近的部分住戶深感不滿，覺得原本寧靜的生活被破壞了。

不僅如此，鄰居指出某天發現社區的路邊出現人類大小的糞便，嚇到趕緊調閱監視器查看，發現製造者跟安柏赫德長得神似，從畫面中可以看到一名女子脫下褲子蹲在地上，和身邊的朋友嬉鬧，站起來後，路邊就出現兩坨便便。

雖然監視器畫面不夠清楚，不能百分百確定是安柏赫德做的，但鄰居根據女子的外型、強尼戴普的指控以及安柏赫德搬進來後環境品質下降等，推斷這坨屎應是安柏赫德製造的，希望她能趕快搬走。

影片曝光後，再度顛覆眾人的三觀，網友紛紛留言：「不能怪鄰居想趕走她，安柏太討厭了」、「這證明強尼戴普的指控，她隨時隨地會拉屎」、「我敢打賭她會再度歸咎於狗」、「她不知道要去哪上廁所嗎？」

CCTV footage captures Amber Heard POOPING on the street after partying | Johnny Depp trial （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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