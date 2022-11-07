鳳山分局7日下午獲報，有一台遊覽車卡在鳳山區南海路的機車便道，該輛遊覽車疑似未注意涵洞高度，導致整輛車卡在涵洞內，連車子上方的玻璃都因擠壓而碎裂。警方到場時，駕駛竟不見蹤影，員警先是疏導該路段交通，並通知遊覽車公司到場處理車輛，至於詳細肇事原因以及駕駛是否酒駕，仍待駕駛到案後釐清。

此路段為機車便道，屬於禁行汽車路段，駕駛為何會將遊覽車開進涵洞內不得而知，而警方也透過遊覽車公司聯繫該駕駛，但目前駕駛仍下落不明。

因整輛遊覽車與涵洞卡死，拖吊車也無法將遊覽車拉出，目前還在進行遊覽車放氣、降低車身作業，員警也在場協助疏導交通。

車輛已於晚間6點40分移出涵洞，但仍然得等駕駛到案說明後釐清肇事原因。

警方呼籲，駕駛大型車輛應小心駕駛，同時注意該車道是否禁行汽車或限高，如違反規定將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款開罰，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

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