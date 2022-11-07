轟炸機的飛行表演能展示什麼樣的動作? 美國B-1B「槍騎兵」(Lancer)轟炸機在愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)航空展表演了側翻滾，如此龐大的飛機，竟表演了戰鬥機的招牌動作，飛行員的藝高膽大令人佩服。

航空學家(The Aviationist)導，一段B-1B轟炸機的飛行表演影片在網路上瘋傳，這架238 噸的巨型轟炸機，全開後燃器再向上爬升，緊接著一段副翼桶滾(aileron roll)，如同戰鬥機一樣！這令全世界的航空愛好者都激動不已。

是相當困難的，B-1B全長44公尺，與空巴A321 客機的長度相似，可曾想過一架大型客機倒飛是什麼光景？

B-1 Lancer bomb run and aileron roll, Edwards AFB Airshow 2022

那麼，這位飛行員是誰？航空學家終於訪問到了，他是美國空軍第419飛行測試中隊的布萊恩•巴肯布希(Bryan Balkenbush)，是B-1B的常駐試飛員，也難怪能將它飛的如此出神入化。

他說：「這是個大傢伙，機身空重20萬磅(約90噸)，滿載燃料後達到近40萬磅(近180噸)，要把它給倒飛確實不容易，但是它的水平尾翼相當靈活，這有助於它在滾轉時反應靈敏，而且做得很好。

巴肯布希作為B-1B的試飛員，主要的工作就是確定與瞭解飛機的飛行包線(Flight envelope，速度為橫軸，高度與縱軸的函數曲線，可呈現飛機的機動性能)。值得一提的是，他還擁有航空工程碩士學位，用「對B-1B 瞭如指掌」的形容，毫不為過，這是其他B-1B 飛行員所不具備的。

他說：「B-1B在目前的任務指令上，已不再允許低空飛行，但是我們在測試中仍然被允許這樣做，這是我們測試中隊的工作。」

不過，這不是B-1B的首次翻滾，2016年的愛德華空軍基地航空展，也曾翻滾過2次。只是在多年後的現在，B-1B已傳出老態與即將退役，這樣的表演已不多了。