外傳故宮院藏《黃河蘭州浮橋圖》曾於2012年遭人為毀損一刀剪開，立院教文會召委鄭正鈐7日於故宮考察時，證實「原圖無損」，當年是將民初的裱褙材料裁掉兩側，且已於2013年將裁下的材料修復縫回。故宮院長吳密察承諾類似的密件，將全面最大幅度解密做到透明化。

故宮7日將《黃河蘭州浮橋圖》向立委公開展示，書畫文獻處研究員盧雪燕指出，該圖目前被指定為重要古物，2012年展出時將兩側的裱褙材料裁切，但2013年時已將原材料縫回。顯示該圖並非如故宮聲明中查該圖在事件發生後並無進行修護紀錄，吳密察表示應整理相關登錄保存資料，未來也朝數位化管理改善。

《黃河蘭州浮橋圖》裱褙修復時，將兩側約2公分寬的軸去除，盧雪燕表示：「軸心在捲起時會造成畫面的摺痕，是對文物造成損傷」現存的保存形式皆改以對文物保存較佳的「太捲」及無酸紙捲起。另外，據書畫文獻處考據，該裱褙應為北平圖書館典藏時，於民國20年進行維護時所裱。

盧雪燕也說明指出，裱褙照例並不視為文物，因此若書畫文物嚴重老舊，修復時確實可揭裱更動裱褙，但仍有一定程序要向上簽報，10年前裁切裱褙的事件確實為行政瑕疵，但並非毀損文物。

對於當時該事件簽呈被列為密件，吳密察表示目前已完成解密程序，未來也會最大幅度解密開放過去的檔案。