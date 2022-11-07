民進黨台北市長候選人陳時中被爆料，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩照片流出，引發輿論譁然。媒體人張禹宣針對3位女性立委護航陳時中的說法，包括林楚茵說「權威復辟、白色恐怖！老大哥在看你」，管碧玲扯「照片是移花接木」遭秒打臉速刪，范雲批「性騷擾是女性傷痛，徐巧芯議員是既冷血又無知」他痛批綠營只檢討吹哨者，甚至女權自助餐配合沙文稱李女是自願，大嘆：陳時中真的可以下課了。

「林楚茵：權威復辟、白色恐怖！老大哥在看你！」張禹宣今(7日)在臉書發文質疑民進黨護航雙標表示，讓我們回到2018年韓國瑜當選市長，媒體跟監韓國瑜，從走出家門到回家幾點熄燈都不放過，如今陳時中大搖大擺在馬路上被拍，叫白色恐怖，那當年叫什麼？

管碧玲則表示：照片是移花接木！「下跪也不饒」。張禹宣指出：結果發現有影片光速刪文，結束。

「范雲：性騷擾是女性傷痛，冷血又無知。」張禹宣說，先不討論這個檢討吹哨者，不檢討加害人的神邏輯。范雲的意思是配合陳時中的說法「支持者熱情，欣然接受」。

張禹宣痛批，民進黨事發後八九成私下極力跟李女「運作」，要嘛噤聲、要嘛發個聲明「被澄清」，最後被犧牲的肯定是她。可笑的是，這三人還都清一色是女性。