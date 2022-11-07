盧秀燕兩年後7日她也穿中信兄弟球衣，參加四里聯合活動中心揭牌啟用，球迷說「實在是太巧合了！」(陳世宗攝)

台中市梧棲區中正、文化、安仁及中和等四里長期無專用活動中心，里民活動常需借用宮廟或私人空間辦理，市府傾聽地方民意活化梧棲消防分隊舊有廳舍，斥資總經費逾3588萬元，打造四里聯合活動中心7日揭牌啟用。市長盧秀燕說，嶄新的活動中心有多功能教室、民眾交誼室及會議室，相信民眾未來在此活動會非常方便。

盧秀燕說，四里聯合活動中心原為梧棲消防分隊舊廳舍，為屋齡超過40多年的老建物，與里活動中心建築使用需求差異較大，整建過程中市府團隊克服建築法令的適用與現況的限制，並辦理既有結構物結構耐震補強，以及增設無障礙電梯、空調、屋頂防水隔熱等設施，全面打造安全舒適的活動空間。

民政局長吳世瑋表示，此次工程總經費共投入超過3588萬元，分兩期施作，第一期整建工程約2528萬元，進行既有結構物結構補強、弱電及消防工程施作、增設無障礙電梯，及整建既有外牆、門窗等；第二期裝修工程約1060萬元，包括屋頂及外牆防水工程、地坪、天花板裝潢、空調及監視器設置等。

梧棲區長溫國宏說，活動中心周邊鄰近區公所、圖書館、衛生所、戶政事務所、分駐所、公有市場等，地理環境優良、人口集中，活動中心啟用後，將提供里民課程學習、活動休憩、地方會議、文化交流等使用；未來更將整合里內資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力。

巧合的是！兩年前盧秀燕到梧棲區參加中正、文化、安仁及中和等四里聯合活動中心，開工動土典禮時，當時她和副總統賴清德打賭，若亞軍的一方就要戴上該城市球隊吉祥物頭套，盧秀燕說到做到，不僅穿中信兄弟球衣，還戴上獅子頭跑整天行程；7日她也穿中信兄弟球衣參加揭牌啟用，球迷說「實在是太巧合了！」