雲豹能源（6869）全力強攻儲能事業，再傳捷報。雲豹能源旗下子公司恩富資本太陽能與台普威能源聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，設置地點預計為恩富資本所持有之台南市北門區128MW全台最大漁電共生專區範圍內，規劃設置6.2MW／22.016MWh之儲能系統。

該案預計明年完工併網，未來日間太陽光電系統產生之電力儲存至儲能系統後，可部分提供夜間用電需求，並能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備，創造雙重效益。

雲豹能源總經理趙書閔說，今年雲豹能源積極提升營運動能，不僅台南北門全台最大128MW漁電共生案場即將於年底完工，這次與旗下台普威能源組成黃金陣容，得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，再次寫下新里程碑。

趙書閔表示，因應再生能源的不穩定性及間歇性發電特性，太陽光電結合儲能系統勢在必行，再者，光儲合一預期將帶來不少效益，包括太陽光電發電瞬時功率超過饋線容量部分，可先存在儲能設備，晚上再送出，協助夜間尖峰的電能供應，還能將饋線利用率最大化，適度釋放已趨飽和饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備。以此標案來說，光儲得標後，申請人設置每1MW功率，可釋出饋線量增設1.5MW太陽光電發電設備，故公司可於此漁電共生區域再增設9.3MW之太陽光電發電系統。

雲豹能源布局儲能事業，旗下子公司已陸續在桃園、高雄開發設置儲能案場，更在宜蘭開發興建200MW全台最大型儲能案場，預計明年完工，將提供調頻備轉輔助服務（AFC）。今順利卡位光儲市場，除了響應政府推動儲能系統結合太陽光電政策，協助維持電網穩定，更將集團再生能源營業項目串聯整合，發揮最大綜效。