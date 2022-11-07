高階含浸設備廠商亞泰金屬（亞泰金屬）7日公告前三季合併營收11.19億元，稅後純益2.04億元，均創下歷史新高表現，且分別較去年同期增加11.53％與80.72％，前三季每股稅後純益9.05元，已大幅超越去年全年的5.75元；亞泰金屬至第三季底的合約負債金額達17.12億元，較上季底再增加近1.73億元來到新高，將會在明後年陸續認列。

亞泰金屬前三季合併營收已逾11億元，預期全年可望有兩位數的年增表現，主要在於公司兩大主力產品－直立式CCL含浸設備及高階IC載板基材含浸設備陸續完成安裝與測試；亞泰金屬指出，公司的合約負債金額包括客戶下單時收取合約金額三成訂金與設備出貨時收取合約金額五成出貨款，以合約負債金額來看，未來兩年合併營收可望維持高水準表現，暫不受當前景氣衰退疑慮所影響。

亞泰金屬表示，今年前三季毛利率較去年同期略減，主要受到第三季認列營收之產品組合不佳之影響，同時還有原物料上漲、運費大幅調升及因應客戶交期需求，導致委外製作比例增加等因素同時發生。

此外，新廠建置工程順利進行中，預計明年上半年開始加入生產行列，除提升整體產能外，可提高公司自製率，將有助進一步改善毛利率表現，提升公司整體獲利能力。

亞泰金屬進一步表示，公司在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，待設備安裝及測試完成後認列營收，目前亞泰金屬對客戶裝機及測試排程的掌握度可看到2024年，公司明後兩年營收獲利可期。在未來新訂單部份，因應兩岸局勢不明，現有客戶已開始至東南亞尋覓合適的地點設廠，將是公司下一波的營運成長動能，相關商機可望於後年開始陸續發酵。