大陸國家外匯管理局7日公布最新數據顯示，截至2022年10月末，大陸外匯存底規模為30,524億美元，較9月末上升235億美元，升幅為0.77％，高於市場預期的30,390億美元。

外管局資料還顯示，截至10月末黃金儲備報6,264萬盎司，規模上9月末持平。對於外匯存底規模增加，外管局回應，10月，受主要國家貨幣政策預期、宏觀經濟資料等因素影響，美元指數小幅下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

整個10月，人民幣兌美元在岸價累計下跌2,054個基本點，跌幅達到2.89％，和9月跌幅相當。人民幣兌美元中間價從7.0998元累計下跌770個基本點至7.1768元，下跌1.08％。

外匯局表示，大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將繼續支援外匯存底規模保持總體穩定。