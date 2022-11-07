現年42歲的楊姓女子有輕微智語能障礙，約20年前離家後不知所蹤，楊女走失後因欠缺表達能力，無法說出自己的名字，之後就一直被安置在桃園市愛心家園，並由愛心家園起了新名「社遊桃」。新北市警局刑事鑑識中心去年與楊女家屬聯繫，今年8月完成楊母DNA採樣，經比對確認「社遊桃」即為失蹤20年的楊女，並協助雙方認親，楊母見到女兒後喜極而泣，完成必要手續後即可帶女兒返家團聚。

新北市警鑑識中心取得楊母DNA樣本後，透過資料庫比對，確認「社遊桃」即20年前通報失蹤的楊女，楊母得知消息後趕赴桃園，在愛心家園一眼就認出女兒，緊抱女兒泣不成聲；楊女雖然無法用言語表達，但卻露出微笑，似乎也認出媽媽，開心能重回母親懷抱。

鑑識中心表示，目前已向市府社會局建立管道，只要社遊桃回復楊女身分，即可離開教養院，由家人帶回台北市同住。

新北市警局表示，刑事鑑識中心全國首創打破轄區限制主動連繫可能的失蹤人口家屬進行採樣，提供多元採樣服務及DNA鑑定；另外亦全面建置新北市府安置遊民DNA檔案，相關失蹤人口家屬及安置遊民DNA資料庫均建置在法務部法醫研究所供全國協尋，大幅提升無名屍及遊民比對機率。