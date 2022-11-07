即便市場已經言之鑿鑿，但國泰世華銀行今天總算鬆口，遺憾未能延續與好市多的聯名卡合約，緊接而來的是270萬流通卡必須換卡，這台灣信用卡史上，史無前例的最大規模換卡潮，直接影響國泰世華在發卡業務的排名，龍頭不保是確定的，但會掉到哪裡，這龐大剪卡海嘯到底hold不hold得住，國泰世華顯然是「挫咧淡」。

先前有種說法，是「客戶都被國泰世華洗得差不多了，所以沒續約也不怕」，這充其量是安慰自己罷了，聽聽就好。因為好市多卡的「目的性」極強，持卡人就是要辦這張卡在好市多刷，所以卡一停發、緣分就斷了，變心的卡友哪可能留得住。

有個數據很有趣，10年前中國信託痛失好市多發卡權時，是90萬張卡，但這對當年的中信銀來說，已經是不可承受之重，道理很簡單，沒有一張卡像好市多卡，有難以撼動的顧客忠誠度，這就更不用講明著的發卡量、簽帳金額，足以動搖「行」本。

國泰世華10年前拿到了好市多聯名卡，靠著龐大的金控後援，讓好市多聯名卡翻倍再翻倍，成為270萬張規模的「巨無霸卡」，風光的另一面是風險，但如果以國泰世華8月底總流通卡數785萬張來看，好市多卡占超過3成，這一不續約，真的是要命了。

好市多並不是毫無貢獻，國泰世華有了好市多卡龐大卡量基礎後，奠定了可以搬倒信用卡龍頭中國信託的能耐，也有機會開發更多客群。但比較遺憾的是，這幾年開發的聯名團體有限，長榮、亞洲萬里通、蝦皮等聯名卡，都沒有好市多那樣的強度。

當然，國泰世華也不是到今天，才意識到失去好市多會有多痛，這絕對是1年前就在防範未然的，不然不會在1年前開始整理各類銀行卡，把它併成了一張CUBE卡，但這也就是穩住基本盤，要說能靠200萬張CUBE卡化解剪卡潮，終究是天方夜譚。

國泰世華這次選擇全面將好市多卡換成CUBE卡，未必是好招，因為可能與既有CUBE卡友高度重疊，形同廢卡，但其實沒得選。根據經驗，中國信託當年痛失好市多發卡權時，是將卡片換成美國運通卡，在當年好市多還收美國運通卡時，都難以留住這些卡友，統統跑到國泰世華，更何況是張不能在好市多刷的CUBE卡呢？

一夕間少了3成卡量，對任何銀行都是痛到不行，為了面子，國泰世華不得不採取「無差別換卡」的作法，針對所有好市多卡換發新卡，這在近年相當罕見。想當然耳是 避免卡量一夕崩盤，但這些多發的卡，能留住的卡友很有限，比方說已有CUBE卡，再拿到張好市多換發的CUBE卡，到最後還是剪卡，大家心知肚明。

面對這史無前例的剪卡海嘯，先不論挺不挺得住，或許國泰世華可以想想，除了擴大聯名團體開發，要不要有不同的策略？整合出CUBE卡當然是其一，但光靠一張CUBE卡絕對不可能重返榮耀，比方說，與遠東的SOGO卡之爭，是不是也能夠在這時候放軟姿態，不再堅守舊約，談個雙方合意的條件，培養另張重量級大卡。

至於即將接手的台北富邦，倒也不用開心得太早，吃了好市多這大補丸，或許卡量及簽帳金額都會明顯攀升，但若有那麼一天，也許10年之後，跟中信、國泰世華一樣，都要走到不續約的這天，還能留下多少卡友，恐怕考驗從此時此刻就開始。