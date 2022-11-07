社交軟體IG（Instagram）上月才傳出大當機，不少用戶的帳號無預警被停權，沒想到近日又發生狀況，一名女網友崩潰求助，表示自己的IG搜尋頁面，突然被演算法推薦各種「18禁驚悚片」，讓她直呼「如果是國小國中生看到…真的…很不行！」貼文曝光後釣出大票苦主，也有網友分享救回乾淨版面的方法。

原PO昨（6）日深夜在Dcard發文求助，表示近期她的Instagram搜尋介面常出現不雅影片，讓她擔心國小生、國中生使用時，也會出現類似嚇人的畫面，直說：「到底是被什麼邪教入侵啦？」好奇詢問其他網友是否也有一樣的困擾。

原PO崩潰地說，她寧願搜尋介面出現一堆廣告影片，也不想要看到這些嚇人的畫面，即使她已經提出檢舉，但18禁影片還是不斷出現，甚至有越來越多的趨勢。

貼文曝光後，不少苦主留言哀嚎：「我也是！出現一堆奶照或大奶影片…平常根本沒滑過那些東西」、「一堆泰國人搖來搖去，穿蕾絲的衣服透乳的，還有餵母乳」、「密集恐懼跟裸露真的滿噁的」、「感覺有人在操縱演算法，我本人平常頁面都是健身跟重機，女友則是可愛的小寶寶跟食物，最近同時出現爆多奇怪的大奶跟身心障礙人士」、「我昨天更新之後也變這樣」、「還有一些熱痙攣、癲癇發作、正在急救的小嬰兒，可能本意是教學，但突然滑到我真的要被嚇死」。

也有好心網友提醒，若出現這種情況，可以到IG中的設定，點選「帳號」，將「敏感內容控制項」調整為更少，如此一來，就能大幅減少不雅內容出現的機率。