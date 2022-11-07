斐得蔬食進駐台中秀泰站前二館，推出會呼吸的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ(DuaiDuai)慢熟成舒芙蕾。（馮惠宜攝）

台中舊城區在大車站計畫帶動下，繼李方艾美酒店正式營運後，三井lalaport購物中心預計年底開幕，近年崛起的斐得蔬食11月正式進駐台中秀泰站前二館，業者表示，看好舊城再造商機，加上蔬食人口不斷成長，希望能為回流到此的旅人提供老少咸宜的蔬食體驗。

斐得蔬食於秀泰站前二館於日前正式試營運，本著持續推廣蔬食料理文化，讓蔬食料理可以有更多的可能性，該店餐點設計特別以家庭聚餐以及友人聯誼為主，也推出深受大小朋友喜愛的手工冰淇淋甜點，以及會呼吸的ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ(DuaiDuai)慢熟成舒芙蕾等多樣餐食。

整個餐點採跨國界創意料理為主，更將本店招牌美食也都全帶到該店來，包括鹹蛋黃義大利麵、剝皮辣椒義大利麵、濃郁的南洋綠咖哩燉飯、荷蘭薄餅、夏卡蘇卡、手工麵糰Pizza等，讓老粉們可以不必到本店也能吃到。

業者也表示，斐得蔬食味於西區的本店，只有40個位置，每到像母親節的節慶日要三個月前預訂，秀泰站前二館分店可疏解人流，搭上舊城再造商機，可望吸引更多年輕族群來體驗蔬食。