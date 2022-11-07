「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」湯頭清甜，蒜香濃郁。(引引InnInn提供)

「引引InnInn」鍋燒新品以溫補暖胃湯頭搶攻冬天暖食商機。(引引InnInn提供)

「引引InnInn」祭出Line好友限定優惠，活動期間憑券點任一碗鍋燒意麵新品，即贈「炸玉米筍」1份。(引引InnInn提供)

春水堂冬季新品「金萱剝皮辣椒雞湯」滋補溫潤。(春水堂提供)

春水堂「植物界的紅寶石」洛神花系列飲品，紅寶石洛神花飲(左)，老梅露洛神花茶(右)。(春水堂提供)

7日立冬，宣告著節氣正式邁入冬天，氣溫變冷，民眾喜歡吃熱騰騰的食物禦寒，餐飲業者紛紛推出暖冬美食，搶攻冒煙商機。「引引InnInn」冬季新品主推加入台酒花雕酒的「花雕雞鍋燒意麵」和鮮味十足的「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」，品牌Line好友可享免費吃炸物的專屬優惠。而春水堂今年冬季新品則是粉絲敲碗多年的「金萱剝皮辣椒雞湯」，湯頭清爽微辣，還喝得到淡雅迷人的金萱茶香，滋補溫潤。

迷客夏餐飲新品牌「引引InnInn」，以「創新鍋燒意麵」為定位，業者標榜在配料、湯頭、風味皆加入巧思，顛覆傳統鍋燒意麵的味蕾體驗，企圖打造鍋燒意麵的100樣可能。隨著季節變化，呼應節氣的暖冬新品上市，其中「花雕雞鍋燒意麵」特別加入台酒花雕酒、乾辣椒、薑、蒜與蠔油等，以黃金比例煮製湯頭，再搭配花雕酒醃製入味的無骨雞腿肉，一上桌即能聞到濃郁的花雕酒香撲鼻，雞肉鮮嫩多汁，與鍋燒意麵完美結合。另一款「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」則是放入滿滿的蒜丁與蛤蜊，湯頭融合濃郁蒜香與蛤蜊鮮甜滋味，鮮味十足。

業者同步推出3款炸物及飲料新品，包含視覺效果十足的「微笑薯餅」、保有蔬菜鮮甜兼具口感的「炸玉米筍」、廣受女性熱愛的「柚子茶」。針對冬季新品，品牌祭出Line好友限定優惠，不論是Line原有會員或新加入會員，11／8至11／30期間，將會收到新品電子優惠券，憑券點任一碗鍋燒意麵新品，即贈送價值60元「炸玉米筍」一份。

「春水堂」除了深受國內外民眾喜愛的珍珠奶茶，在餐飲方面也下足功夫，定期推出新品項吸引粉絲嘗鮮，今年冬季，粉絲敲碗多年的「金萱剝皮辣椒雞湯」正式登場。「金萱剝皮辣椒雞湯」以剝皮辣椒和帶有嚼勁的雞腿肉細火慢熬精燉，味豐料足，湯頭清爽微辣，還喝得到淡雅迷人的金萱茶香，滋補溫潤。

飲品部分，春水堂以「植物界的紅寶石」為主，推出洛神花系列飲品，包括「紅寶石洛神花飲」與「老梅露洛神花茶」。「紅寶石洛神花飲」以洛神花熬製而成洛神花原汁，加入黃金蔗糖提味，入口酸甜純粹。而「老梅露洛神花茶」再加入使用熟成老梅和巴薩米克醋調製成的老梅露，香氣更足、風味層次更圓潤豐富。