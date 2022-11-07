辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，由京劇大師李寶春（右白衣者）飾演斯成王。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中的經典橋段之一，是由捕鳥人青峰（右）與女伺季柔（左）演出的騷莎舞。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中的經典橋段之一，是由捕鳥人青峰（右）與女伺季柔（左）演出的騷莎舞。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中的經典橋段之一，是由捕鳥人青峰（左）與女伺季柔（右）演出的騷莎舞。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中的經典橋段之一，是由捕鳥人青峰（右）與女伺季柔（左）演出的騷莎舞。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，陳雨萱飾演夜后（右）與飾演新月公主的孔玥慈（左）有精彩的對手戲。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，陳雨萱飾演夜后（左）與飾演新月公主的孔玥慈（右）有精彩的對手戲。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，富有現代音樂劇的豐富元素，再透過科技投影打造出全新的視覺體驗。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，富有現代音樂劇的豐富元素，再透過科技投影打造出全新的視覺體驗。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，劇中也融入西洋舞蹈，充滿視覺衝擊。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，劇中也融入西洋舞蹈，充滿視覺衝擊。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，由陳雨萱（圖）飾演夜后，服裝相當華麗。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，劇中也融入西洋舞蹈，充滿視覺衝擊。（陳信翰攝）

辜公亮文教基金會與台北新劇團魔幻京劇《魔笛》彩排，劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，富有現代音樂劇的豐富元素，謝幕時，也充滿活潑歡樂的氣息。（陳信翰攝）

大型京劇歌舞劇 《魔笛》口碑加演 京劇大師李寶春與台北新劇團近年精心創演的新編大戲《京崑戲說長生殿》和魔幻京劇《魔笛》於本周在台北國家戲劇院演出。

主辦的辜公亮文教基金會於日前進行魔幻京劇《魔笛》彩排，大膽嘗試以全新創作的音樂，並巧妙融合東方戲曲與西方歌劇元素，打造嶄新東方音樂劇雛形，炫麗奪目的劇場呈現，大大地顛覆了傳統表演藝術的觀賞經驗。

《魔笛》則是借用莫札特同名歌劇的情節元素，運用戲曲虛實共融的藝術手法，重新創作，首次演出備受好評，此次再次帶來口碑加演場。音樂的部分，以「皮黃」為基調，輔以西樂的烘托，加上莫札特耳孰能詳的旋律以竹苗吹奏，巧妙的將東、西方音樂融匯，絲毫沒有違和感。

劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，富有現代音樂劇的豐富元素，再透過科技投影打造出全新的視覺體驗。