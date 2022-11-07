大型京劇歌舞劇 《魔笛》口碑加演 京劇大師李寶春與台北新劇團近年精心創演的新編大戲《京崑戲說長生殿》和魔幻京劇《魔笛》於本周在台北國家戲劇院演出。
主辦的辜公亮文教基金會於日前進行魔幻京劇《魔笛》彩排，大膽嘗試以全新創作的音樂，並巧妙融合東方戲曲與西方歌劇元素，打造嶄新東方音樂劇雛形，炫麗奪目的劇場呈現，大大地顛覆了傳統表演藝術的觀賞經驗。
《魔笛》則是借用莫札特同名歌劇的情節元素，運用戲曲虛實共融的藝術手法，重新創作，首次演出備受好評，此次再次帶來口碑加演場。音樂的部分，以「皮黃」為基調，輔以西樂的烘托，加上莫札特耳孰能詳的旋律以竹苗吹奏，巧妙的將東、西方音樂融匯，絲毫沒有違和感。
劇中由真人所扮演的動物、樹木的「森林之舞」，透過服裝與造型的設計，描繪各種動物的樣貌與姿態，富有現代音樂劇的豐富元素，再透過科技投影打造出全新的視覺體驗。
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