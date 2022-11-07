75歲董姓男子日前帶著肉包及錢包出遊，卻遺失「雙包」，茫然在車站附近徘迴，報警尋求人民保母幫忙。警員黃琨閎前往處理，除提供食物讓董果腹，還自掏腰包協助購買回程車票，董姓阿伯連連感謝，黃員低調表示：「幫個忙而已。」

台中市警局第三分局正義派出所警員黃琨閎，日前執勤時，獲報有民眾需要協助，董男見員警到場，向黃員稱，他走累了打算拿出包子填飽肚子時，卻發現包子不知在何時丟失，雪上加霜的是，連錢包都不翼而飛，不知該如何是好。

黃員見董伯年事已高，表達能力也不甚清楚，得知他當天都未進食，便帶著他先返回派出所，遞上餐點及開水讓他恢復體力。為了協助他返家，黃員更陪伴董姓阿伯前往台中火車站，自掏腰包幫他購買區間車票，讓他得以在天黑前返家。

董伯拿著火車票，喜悅之情溢於言表，他說，自己孑然一身，在急困之際還有人為他伸出援手，讓他覺得感動不已，頻頻向員警道謝，黃員也不忘叮嚀他，日後外出時要保管好自身財物，避免今日的事情再次發生。

正義派出所長汪致豐說，肯定同仁積極為民服務的精神，另提醒民眾，外出時應妥善放置隨身攜帶之貴重物品，離開前也要再三檢視避免遺漏，千萬別貪圖一時方便，給有心人士可趁之機，衍生後續更多的不便。