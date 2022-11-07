我國籍魷釣兼營秋刀魚棒受網「祥慶」漁船於11月6日上午發生火災，目前該船除1名菲律賓船員失聯外，其餘48名船員皆獲救，並先安置於我國籍「祥慶財」漁船。農委會漁業署表示，感謝我國籍「祥慶財」漁船及中國大陸籍「甬發1號」漁船提供援助。

漁業署表示，「祥慶」漁船為高雄籍魷釣兼營秋刀魚棒受網漁船，於今年7月7日自高雄出港前往北太平洋海域作業，漁業署漁業監控中心於11月6日上午11時接獲「祥慶」漁船在日本北海道釧鹿港東方約400海浬公海發生火災訊息後，隨即啟動災害通報、救援程序。

漁業署指出，該船船員共計49人(台籍 2 人、大陸籍 3 人、印尼籍 11人、菲律賓籍 33 人)，案發當時由同公司漁船「祥慶財」及中國大陸籍漁船「甬發1號」協助救援，獲救的48名船員已安置於「祥慶財」漁船，人員均無受傷，但有1名菲律賓籍船員失蹤，持續由「祥慶財」船長繼續搜救該名失蹤船員，並戒護觀察「祥慶」漁船燃燒情形。

漁業署表示，漁船海上作業時，萬一發生緊急事件應即通報漁業署漁業監控中心，以提供必要協助，特別感謝「祥慶財」及「甬發1號」漁船協助，本案將持續關注並提供相關協助。