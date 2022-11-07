嘉義縣微型文創園區動土，打造羊角藝術村示意圖。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義羊角藝術村示意圖。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣微型文創園區座落在故宮大道與故宮東路交叉口，總金額逾14億的「嘉義羊角藝術村」大型BOT案7日開工，縣長翁章梁偕投資方光禹國際董事長字維新及民代，上香祈福，執鏟動土，宣布工程啟動。

翁章梁表示，Holo Park羊角藝術村動土，是縣治所在地第1個大型商業投資，在故宮南院與科學園區帶動下，未來將是重要的休憩場域，羊角藝術村用科技、文創帶動商旅，將有效帶動更多的商業投資到嘉義來，希望業者賺大錢，同時帶動地方開發更熱絡。

縣府表示，嘉義微型文創園區第一期設施規畫，透過裸眼3D全息影像科技，打造光影展演廣場、親水樂園及萌寵動物體驗園區，園區植入AR與動物們虛實互動體驗，欣賞全息馬戲團的精彩表演 ，周邊還有HoloPark可移動式的全息創意餐車，有羊角村特有的渡假體驗。

還將打造全台最長的260米高空滑索Zip line、穿過湖心，可體驗飛躍羊角村的驚喜，另外，森林裡的探險樂園，是帶給全年齡段的年輕人爆發動能的娛樂基地。

縣府表示，嘉義縣微型文創園區將優先使用原有文化集會所場地，改裝為餐酒館，預計明年春節前開放營業，盼迎來一波春節國旅及觀光復甦人潮，第一期設施建設則預計2026年完工。