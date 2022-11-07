成大團隊將於明日在屏東旭海發射探空火箭。(國家太空中心提供)

成大團隊將於明日在屏東旭海發射探空火箭。(國家太空中心提供)

成大團隊將於明日在屏東旭海發射探空火箭。(國家太空中心提供)

成功大學團隊的雙節混合式燃料探空火箭，將於8日在屏東旭海發射，這是繼陽明交大前瞻火箭研究中心後，第二個發射任務，外界皆引頸期盼。

7月10日，陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊於屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」成功發射第一枚科研火箭，飛行時間約2分鐘、飛行高度約3公里。測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。

成大團隊原本上月就要執行任務，無奈因為颱風外圍環流影響而暫停，改為這周登場。成大團隊規畫透過此次任務，進行科學酬載、推進器系統、脫節機構、高空點火等關鍵技術驗證，並嘗試全程追蹤火箭高動態軌跡。

國家太空中心表示，兩節式火箭優點在於第一節耗盡燃料、不再具備功能時，拋掉該節可減輕自身重量，讓火箭飛得更高更快，但脫節設計也使得火箭製造與操作更複雜。發射當天包括台26線74.5公里至79公里雙向交通管制，待發射活動結束、最快7時可解除管制。