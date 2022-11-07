在全球經濟衰退的陰影與美國對華半導體禁令的桎梏下，正在中國上海舉辦的中國國際進口博覽會（進博會）仍然吸引了大量的西方國家企業參與。雖然對中國出口受限於非尖端技術，但中國仍是不可或缺的市場。日本歐洲的企業也與美國企業步調一致，紛紛在進博會推銷各半導體設備。

《日經中文網》報導說，參加進博會的美國大型半導體製造設備廠商泛林（Lam Research）相關負責人對展區的企業界人士介紹，該公司在中國的業績和産品特點是「推進新一代半導體技術的突破」。另一家知名的美國半導體企業科磊（KLA）也參加了本屆進博會。

全球經濟衰退的陰影與美國對華半導體禁令的桎梏下，正在上海舉辦的中國國際進口博覽會（進博會）仍然吸引了大量的西方國家企業參與。（ 圖／新華社）

報導說，由於美國加強對華半導體限制，這2家美國企業暫停了對部分中國企業的技術支持，但2家企業展區的解説員分別表示：「只要不屬於尖端技術，就可以開展中國業務」。

此次參展的美國半導體企業還有高通、超微（AMD）、英特爾、德州儀器（TI）等，他們紛紛推銷用於汽車及伺服器等的半導體，受到中國企業等的相關人士的關注。

除半導體企業外，微軟、戴爾（Dell）、Meta（原Facebook）也參加了此次進博會。各企業不僅介紹了支持虛擬空間「元宇宙（Metaverse）」的技術，還展示了可幫助中國企業開拓海外市場的相關舉措。

報導指出，拜登政府要求盟國支持對華半導體限制新規，但與美國企業一樣，歐洲和日本企業的中國銷售額並不低。此次除了荷蘭ASML參展外，日本企業佳能和尼康等也展出了半導體製造設備。