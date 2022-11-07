烏克蘭無人機立大功，不過近日一段畫面引起網友熱議，烏軍操控的無人機對一名形單影隻的俄士兵痛下毒手，當場被當成人肉標靶，不過他最後靠神反映逃過死劫。

據悉該襲擊可能發生在今年春天，昨(6)突然在社群平台上瘋傳，推測是為了向目前處於戰事瓶頸的普丁挑釁；只見一名來自頓巴斯親俄部隊的士兵獨自隱身壕溝躲避炮火，整個人蜷成一團靜靜等待，疑似身受重傷，正好被巡邏的烏克蘭無人機發現，接連對他投下三枚小型炸藥；不過該俄軍也不是省油的燈，儘管第一枚手榴彈精準落在背上，矯捷的他立刻抓起往外一丟，第二枚落在胸口，他也在點點幾秒爆炸前丟開，烏軍還是不死心，投下第三枚卻偏離目標。最後他起身踉蹌逃命，躲過一劫。

由於影片透露烏方如何對一名殘兵冷血相向，引發大批網友撻伐。一名俄官媒戰地記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）更發文警告，俄羅斯軍隊正在前線慘遭大屠殺，士兵們血流成河、軍備損失慘重，要求當局盡速派人支援。