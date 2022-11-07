雲林縣選委會7日舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，擔任牙醫師的無黨籍候選人林佳瑜大談量子糾結、基因學，五行生肖，非常另類，手語老師廖聖芬也因這些科學理論、命理哲學表達難度相當高，比起手語來有些吃力，事後她說「盡量表達，當作是一種考驗」。

林佳瑜先談論他抽中政見發表順序是2號，開始說他要說故事，指出電影《哈利與莎莉》在異鄉相遇，也是2度相遇，之前他參選抽中3號，3也有故事，在五行中代表什麼他不曉得，但在十二生肖中屬於寅字，寅時走肺經，早上3點至5點要早起運動，這也是長照的健康觀念。

林佳瑜也提到，今年諾貝爾物理獎提到量子的糾纏性，醫學獎提到尼德人的頭骨基因，可以追溯到現在人類的基因，有了第12個基因，得到新冠疫情的機會重，有第32個基因，新冠疫情不會重症，這是相反性、組合性，也與量子糾纏有相關聯。

由於林佳瑜所講的內容相當艱澀，手語老師廖聖芬比起手語來相當吃力，數度用手抹了抹額頭，後來時間到了林佳瑜還在講，結果被主辦單位消音，事後大家問她最後林佳瑜說了什麼？她說因為時間到了，所以忘記了。

廖聖芬說，之前有遇過演講者吟詩、跳舞，這些比起手語來都有難度，只能盡力嘗試表達，林佳瑜說故事還算好，但有些內容並不容易表達，對她而言是一次難忘的手語翻譯經驗。