今年「台灣教育科技展」11月10日(四)至13（日）於台北世貿一館舉辦，以「科技在手 雙語跨步走」為主題，結合現行兩大教育政策「班班有網路 生生用平板」及「2030雙語政策」，並以「來吧！教學進化中」作為號召，展示國內、外教育科技導入校園的價值與成果！

主辦單位台北市電腦公會教育應用科技創新發展中心表示，本屆的展示規畫，包含主題館及七大展區。主題館以「前往教學進化的路上」為題，闡述台灣教育數位化下的教學新常態，透過布建政策下的教育現況展示及體驗情境，帶領參觀者分別從「教室」、「家庭」、「戶外」及「未來展望」的視角一齊見證台灣教育進化的里程碑。

七大主題展區分別為：教育部聯合展區、品牌旗艦館、教育元宇宙、網課神隊友、STEAM玩課室、開機會語言及永續校園。各展區採用主題式呈現整個展覽面貌，匯聚百家教育科技業者與學校共同參與，為歷年來台灣教育科技展最大的展出規模。

除了展示體驗，台灣教育科技展也特別設置三大主題講座活動區。「主題論壇」為台灣教育科技展最重要的發表舞台，將邀請產、官、學、研各界指標代表分享對教育進化、雙語教育及平板教學議題的見解及經驗交流。

「教案沙龍」以教育工作者為本，讓企業示範語言學習與永續教育相關產品服務和教案，除了可提升教師專業技能，也啟發教案設計與教學靈感。

「未來教室」則著重於擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）技術融入教學，以及數位學習、混成教學相關產品的應用實例，讓老師體驗更創新、科技化的教學方式。

台灣教育科技展也規畫了有趣的集點與抽獎活動，凡是完成預先報名登錄，可於現場換得「教育家證」及「大會見面福袋」，同時取得大會抽獎的資格。要了解更多「台灣教育科技展」相關活動訊息，可上「台灣教育科技展」臉書或上「台灣教育科技展」官網查詢。