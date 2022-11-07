一名人夫發現結婚6年多的妻子與前任外遇，撂人到他家詢問，而小王也坦承「有男女關係」，並強調「只有一次」，瞎辯兩人僅是在討論健康食品，人夫拿對話錄音檔向妻子及小王提告求償100萬元，法官判罰兩人應連帶賠償精神慰撫金20萬元。

據判決書指出，人夫與妻子結婚6年多，育有2名子女，人夫控訴小王明知妻子為有配偶之人，竟在去年某日與妻子發生1次性行為，而妻子則違反婚姻之誠實義務，與婚姻外之第三人發生關係，破壞夫妻共同生活之圓滿幸福，已侵害他的配偶權，向兩人提告求償100萬元。

人妻與小王則辯稱，兩人間並無任何逾越一般社交活動。人妻表示自己不諳手機程式之安裝及操作，每次更換手機時均會請丈夫協助安裝，但丈夫卻利用替她安裝手機程式之機會，得知她的數個社群網路平臺之帳號、密碼，丈夫所提出之對話截圖是其擅自登入帳號取得，此舉已嚴重侵害她的人格權、隱私權，顯然違反一般社會道德及公序良俗，因此不能當作證據。

小王也稱人夫在去年10月與其父親及友人至他家門口，揚言若不准其等進入，即在門外叫囂，為免驚擾鄰居，他只好同意，對方不斷誘導他做出不利於人妻之回答，表明若得不到滿意答案，將不會離開，他是在脅迫手段下，迫於無奈僅得先虛應故事，人夫以此種脅迫他精神及身體自由之手段所取得之錄音，也不能當作證據。

法官勘驗錄音，人夫等人在錄音前有先徵詢小王之意見，且在整體洽談過程中也都未提及若其等得不到滿意答案，即不願離去，因此足以證明該錄音中並非在受脅迫等不正當手段下所為，判定具有證據能力。

法官就錄音內容，小王曾提及「就是有男女關係」、「我承認今年有一次，之前沒有，因為我知道分寸」、「基本上我們跨過那條線，可是並不是你想的那樣子」，並強調「她來找我有時是純粹我在諮詢她，我的身體有點狀況，我需要吃點什麼樣的健康食品」等語；認為人妻與小王確實在去年某時在不詳地點發生性行為1次，侵害人夫之配偶權，判罰兩人應連帶賠償精神慰撫金20萬元。