潘樵帶領學員走讀社區，廣受歡迎。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

潘樵帶領學員走讀社區外，近年也傳授環境保護觀念。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮文史作家潘樵，蒐集並保存地方文史紀錄超過30年，從人文跨足生態領域，迄今出版逾60冊書籍，921大地震後他在南投縣社區大學擔任講師，開設「地方采風」課程，深入淺出、豐富多元課程，吸引20多至80多歲學員來上課，獲教育部「社會教育貢獻獎終身奉獻獎」。他說，繼續從事社教工作，是唯一回饋的方式。

潘樵，本名潘祈賢，高中職就讀電子科系，不過他興趣廣泛，高一就開始創作投稿，1989年回故鄉南投縣定居，成立「潘樵文化工作室」成為文史工作者，921大地震後，他在南投縣社區大學擔任講師，分別在埔里、國姓與魚池分校開設「地方采風」課程，教學內容包含文史、產業、生態等，帶領學員走讀社區，廣受歡迎。

水沙連社區大學推薦潘樵參加教育部社會教育獎的徵選，日前公布得獎名單，潘樵從諸多的菁英中脫穎而出，榮獲象徵社會教育最高成就的「終身奉獻獎」，12月2日將在國家圖書館受獎。

潘樵說，感謝社大的推薦，要感謝的人很多，獲獎其實是另一個責任的開始，將在社會教育工作上繼績努力，致力推行終身學習，也帶領學員進行「社區回饋」，如完成《水沙連垃圾地圖》紀錄短片等，喚起大眾環境意識。