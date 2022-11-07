許多情侶都會和另一半一起探索身體的奧秘，不過有時得先確認位置對了，才能夠讓雙方都愉悅。一位女網友表示，近日她和男朋友開戰時，沒想到對方不小心搞錯洞口導致流血，讓她屁股痛到隔天還沒復原，急得上網尋求幫助，沒想到釣出不少過來人要她趕快去就醫！

原PO在Dcard發文表示，當天男友一時不察搞錯方位，讓她痛到當場爆哭，前幾秒更是直接痛到根本沒辦法說話，之後在男友不斷安撫下，原PO成功睡著，不過醒來整理儀容時才發現屁股出血，且到了隔天疼痛仍無法消退，讓她急著求救，「上網查也沒有得到結果，請問這休息幾天會好嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「怎麼有辦法不小心，不是很難進去嗎？」、「也有可能是痔瘡破掉」、「他還睡得著啊，肛回去看看睡不睡得著」、「這個絕對撕裂傷了，超痛的，我懂這個感覺」。

不過也有不少過來人分享，「看醫生吧」、「我之前也是！不小心超大力的被督到，真的會痛到想死，前三天下體完全不能出力或收縮，尿尿連帶著肛門一起痛，但我怕丟臉沒看醫生，大概一個禮拜就自己好了，如果真的很痛還是建議去看一下啦」、「之前也曾經這樣過，痛到真的沒辦法說話沒辦法動，幸好沒有撕裂傷一下就好了」。