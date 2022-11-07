謝盈萱、許芳宜、陳竹昇出席《我心我行》首映會。（陳俊吉攝）

謝盈萱、許芳宜、陳竹昇出席《我心我行》首映會。（陳俊吉攝）

謝盈萱出席《我心我行》首映會。（陳俊吉攝）

謝盈萱、陳竹昇在《我心我行》演夫妻。（陳俊吉攝）

《我心我行》舉辦首映會。（陳俊吉攝）

耗時3年、由金馬獎最佳攝影姚宏易為國際級舞蹈家許芳宜量身打造的半自傳電影《我心我行》，7日舉行首映會，主演許芳宜與片中父母陳竹昇、謝盈萱重聚，謝盈萱爆料：「最感動的是最後一幕19分鐘的獨舞，因為導演跟芳宜老師對藝術都有極致要求，他們的火花很重，芳宜老師整個眼神就是豁出去、我拿命來跟你拼搏！兩個創作者在現場凝聚專注時的樣子，比我的臉還恐怖。」

首映會主持人黃子佼日前送給愛徒Lulu愛馬仕柏金包當金鐘獎得獎禮物，他昨也再度放話，入圍金馬獎最佳動作設計獎的許芳宜如果得獎，他要送她愛馬仕皮帶。許芳宜在首映上不小心講錯，講成「歡迎大家來劇院支持」，之後致詞的謝盈萱也跟著講錯，又被黃子佼虧說：「幸好沒講出『法克』！」

謝盈萱上月底在電視金鐘獎封后時不小心「F＊ck」脫口而出，意外花絮成為典禮最吸睛高潮，還被網友戲封「法克女神」，被問19日主持金馬獎頒獎典禮是否會刻意小心不要罵出髒話？謝盈萱笑說：「會克制、小心，最近訓練講話要有點文化！」是否會有現場即興演出？她說現在有大主軸討論，現場應變還是要靠想像，但要先想好有可能發生的狀況，不希望有太多突發，希望當晚大家開開心心，她的任務主要是不要讓來賓覺得不舒服，「畢竟大家都很緊張，在等著有沒有得獎」。她也坦言有請教主持電視金鐘獎零負評的好友曾寶儀，「但她已經高標在那裡，就不用想了啊！」

陳竹昇與謝盈萱在《俗女養成記》中飾演父女，許芳宜也曾經演出《俗女2》，被問這次父女改演夫妻是否有違和感？陳竹昇笑回：「不會啊，我在她大學時就已經認識了，而且我們兩個都是戲殺青就是會跟角色告別的人，每一次對手都是不一樣的狀態。」許芳宜說他們兩人其實根本不像自己的爸媽，導演姚宏易坦言最早想要找兩個老外演員來演父母，認為這樣反而會讓觀眾專注於舞蹈，但因為疫情很嚴重的關係，思考過後才找了他們兩位，要讓觀眾一看就知道這不是紀錄片，不是真實的樣貌，「但如果我知道他們演過《俗女養成記》，真的不會找，我是後來才知道的，因為這會讓人有很多不必要的聯想」。

謝盈萱在片中與陳竹昇有一段西藥房的精采雙人舞橋段，許芳宜也為他們設計透過生活動作、手語等情感表達方式的動作，從頭到尾一句台詞都沒有，全用身體破框的設計讓她成為史上第一位入圍最佳動作設計的女性。許芳宜在最後一幕是一場19分鐘的獨舞，對於體力跟專注力的消耗都相當大，跳兩次就已經人體極限。姚宏易也驚嘆其中的精神：「那是一種不管怎麼樣，我就是會爬起來的韌性。」