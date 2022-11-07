10月台股持續探底，但證交所最新統計，10月自然人成交值比重下滑至52.74％，外資成交值比重則大幅攀升至36.73％，較9月大增3個百分點；另10月證券商承作定期定額投資金額仍維持在54.53億元高檔。

證交所統計，10月當沖成交值占比再度站上四成以上，達到41.8％、平均每日當沖戶數為83,806戶，較9月當沖成交值占比僅38.97大幅攀升、平均每日當沖戶數則較9月的86,646戶明顯減少，顯示較集中在特定搶帽客。

證交所表示，10月台股集中市場成交量週轉率為6.86％，略低於9月的7.94％；至於10月ETF成交值占比為6.88％，則高於9月的5.78％提升。

台股集中市場10月自然人成交值比重為52.74％，較9月的55.96％大減3個百分點、外資成交值比重則提升至36.73％，也較9月外資成交值比重33.52％增加3個百分點。

此外，10月台股集中市場有交易戶數也下降至253萬8,469戶，比年9月的286萬6,195戶大減近33萬戶，月減近12％，散戶資金快速退出由此可見。

不過，另一批屬於穩健長期投資的小資族，操作態度則不相同，證交所統計，10月證券商承作定期定額投資金額為54.53億元，與9月的歷史次高55.93億元雖然略低，但仍維持高檔水準，散戶透過定期定額加碼台股趨勢不變。