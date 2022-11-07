不少民眾都愛滑手機，但請務必注意周遭的光線。47歲香港歌手陳曉東近日在節目中透露，有次沒開燈滑手機，忽然頭暈、嘔吐，後來視力變模糊，很擔心瞎掉。陳曉東更分享送醫治療時，醫生直接在他的眼球注射藥物，形容過程「非常恐怖」，奉勸大家晚上玩手機時一定要開燈。

陳曉東上月剛結束位於香港的演唱會，休息沒幾天再度回歸工作岡位，參與遊戲節目《鋪鋪Poker》的錄製，他提到自己的體質較敏感，演唱會倒數前幾天，聲線就會開始沙啞，得到醫院打開聲針。

陳曉東也提到，有次在橫店拍完戲，休息期間關燈滑手機，突然暈頭轉向，馬上到廁所嘔吐，上網一查才發現有可能得青光眼，「還說不及時醫治，兩天內會失明」，後來視力越來越模糊，陳曉東形容就像在水裡看東西。撐到拍完最後一場戲後，他立刻到上海看病，幾個小時的車程， 陳曉東坦言想了很多事，最擔心失明。

抵達醫院後照了電腦斷層掃描，竟發現眼壓高到超出顯示範圍，被醫師建議把類固醇注入雙眼治療，陳曉東還原當時的治療過程，從麻醉到打入藥物，都非常的恐怖，特別是看著針注射進另外一隻眼時，全身都緊張到僵硬；陳曉東開玩笑，如果雙手沒有被固定住，很擔心自己會痛打醫生一頓。